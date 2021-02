Zaia: 668 contagi e 25 morti in 24 ore, Veneto dovrebbe restare in zona gialla

Il Veneto registra 668 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge quota 315.509. Frena rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi: sono 25 in più rispetto a ieri, per numero complessivo di 9.190 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid (-21).

Zaia: «Contagio sempre sotto stretta osservazione»

«L'andamento del contagio da Covid è sempre sotto stretta osservazione - dice il governatore del Veneto Luca Zaia -, anche perché oggi è la giornata della valutazione dei colori delle regioni e, per il cambio di fascia, basta davvero poco. Tuttavia il Veneto dovrebbe mantenersi in fascia gialla, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo, basti pensare all'annuncio del lockdown in Alto Adige delle ultime ore».

