Zaia: «Fine obbligo mascherine per strada in Veneto da lunedì 1 giugno»

Veneto, il governatore Luca Zaia dice stop all'uso della mascherina per strada dal 1 giugno, firmando una nuova ordinanza. L'uso della mascherina, dunque, non sarà più obbligatorio per strada in Veneto dal primo giugno prossimo. Continuerà ad essere indispensabile «nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (bar, negozi etc.), e all'esterno solo nelle occasioni in cui non sia posibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi». Lo prevede la nuova ordinanza regionale annunciata da Luca Zaia, che avrà valore dall'1 al 15 giugno. Il provvedimento dovrebbe essere firmato nel pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 13:57

