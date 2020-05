Zaia: «Governo dica qualcosa su riaperture del 18. Tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti»

Virus, il governatore del Veneto Luca Zaia in pressing sul governo sulle date delle riaperture della fase 2: «Spero che il governo si decida a dire qualcosa per il 18 maggio». «È fondamentale che i cittadini lo sappiano - dice Zaia -: i parrucchieri, i ristoranti eccetera non possono venire a conoscenza il 17 sera che riaprono l'indomani. Perché non funziona così». Il presidente del Veneto auspica che l'indicazione «sia chiara e in maniera programmata così che tutti noi ci si possa organizzare. Anche noi abbiamo un problema che è quello dei servizi della prevenzione».

Zaia: «Tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti». «Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni quattro metri: se lo metta a casa sua un tavolo ogni quattro metri. Ma non nei ristoranti perchè questo significa chiuderli tutti». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo il quale «un conto è l'esercizio scientifico un discorso è la vita reale che è un'altra cosa» e augurandosi che «le linee guida siano ragionevoli».



