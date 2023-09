Yuri Urizio, chi era il ragazzo ucciso sulla Darsena a Milano: faceva il cameriere, aveva 23 anni

Si chiamava Yuri Urizio il ragazzo di 23 anni ucciso sulla Darsena a Milano la notte tra martedì e mercoledì. Il giovane è stato aggredito in viale Gorizia da un tunisino di 28 anni, arrestato e interrogato stamattina davanti al gip. Ora è accusato di omicidio volontario.

Chi era Yuri Urizio

Yuri Urizio era un cameriere, nato nella convalle di Como. Dopo aver all'Enaip e da poco si era trasferito a Milano per lavoro. l ragazzo era stato trasportato in condizioni gravissime e con traumi multipli all'ospedale Policlinico, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Il peggioramento

La sua prognosi è rimasta sempre riservata e, nonostante un leggero miglioramento dei suoi parametri vitali avesse fatto sperare in una ripresa, il 23enne non si è mai risvegliato dal coma.

La difesa del tunisino

«Ho visto lui che cercava di strappare dei soldi di mano alla ragazza, una che fa sempre l'elemosina là in zona offrendo della cioccolata, e sono intervenuto per difendere lei». Così si è difeso nell'interrogatorio, in sostanza, da quanto si è saputo, il 28enne tunisino finito in carcere.

Come è stato ucciso

Il 23enne, stando a quanto ricostruito finora, sarebbe stato aggredito al collo dal 28enne con una 'manovra a tenaglià con le braccia, che lo ha soffocato. Nelle prossime ore arriverà la decisione del gip di Milano Angela Minerva sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare in carcere. L'accusa passa da tentato omicidio a omicidio.