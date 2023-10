XIV Rapporto Civita, il gap tra cultura umanistica e scientifica si fa sentire anche tra i giovani

Evidente, di fatto “storica” ma ben viva. E forte. C'è ancora una evidente distanza, forse sarebbe meglio dire contrapposizione, tra la cultura umanistica e quella scientifica, nella percezione delle giovani generazioni. Il gap già sentito da genitori e nonni, si conferma e si trasmette ai più giovani. Il dato emerge dal XIV Rapporto Civita, frutto della partnership tra Associazione Civita e Fondazione Human Technopole in collaborazione con SWG, presentato a Roma, nella sede Civita.

Cuore dello studio, proprio l’interdipendenza tra le due anime della cultura e della scienza. Una fotografia della situazione attuale – e delle sue radici – ma anche un invito a riflettere sulle strategie da adottare per ridurre questo “divario”, guardando a formazione, educazione, innovazione digitale, strumenti di divulgazione e di comunicazione come chiavi per promuovere la conoscenza. Protagonista della ricerca, un campione di giovani italiani tra i 18 e i 34

anni.

Alla presentazione ha preso parte il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «Risulta fondamentale affrontare con coraggio la sfida di riconnettere le persone con il sapere scientifico e culturale, soprattutto attraverso la tecnologia digitale in cui sempre di più sono immersi i giovani - ha dichiarato il ministro - È su questo terreno che dobbiamo impegnarci per onorare in pieno il mandato dell’articolo 9 della Costituzione italiana, non a caso compreso tra quelli fondamentali della nostra Carta.

Senza cultura non c’è democrazia e senza democrazia non c’è Repubblica. Ne va del nostro domani».

«Questo divario che continua a permanere tra le nuove generazioni va colmato con grande urgenza perché ne va della competitività dei ragazzi, del nostro paese e della nostre industrie», ha detto la segretaria generale di Civita, Simonetta Giordani, sottolineando quanto il rapporto indichi la necessità di potenziare la formazione attraverso un'offerta di base integrata tra cultura e scienza e di come sia necessaria la figura del mediatore culturale e scientifico. «In questo l'innovazione tecnologica può essere di grande aiuto vista la familiarità che hanno i ragazzi con il gaming, con le realtà immersive. Attraverso questi strumenti potrebbe crearsi una integrazione ormai ineludibile di questi due saperi».