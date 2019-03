La first lady Peng Liyuan, soprano scesa dall'aereo con un abito bianco sotto un soprabito tortora

Elegantissima la first lady cinese. Peng Liyuan scende dall'area mano nella mano con il marito Xi Jinping. E del resto la loro storia d'amore è celebrata come favola di Stato: il China Daily ha dedicato un anno fa uno speciale alla coppia, indicata come «un buon esempio» di matrimonio riuscito per tutto il Paese. Per arrivare in Italia ha indossato un abito bianco sotto un soprabito tortora chiaro, con scarpe e borsa sullo stesso tono. Un soprabito che si chiude in maniera tale da lasciare vedere proprio la leggerezza dell'abito. Ama i tacchi e i raffinati abiti di Ma Ke, stilista nota per tessuti e design della tradizione cinese. Un'icona, legata all'Italia. Soprano e cantante folk, ama l'opera e la Turandot, scoperta per la curiosità sul coro dei fanciulli che introduce il tema del «fiore di gelsomino», canzone cinese conosciuta da Puccini grazie a un carillon. Protagonista: i paragoni on le allora premiere dame Carla Bruni e first lady Michelle Obama, fino ai più recenti con Melania Trump e la regina Letizia di Spagna, ne hanno rafforzato l'immagine. Peng ha scelto di stare sotto i riflettori fin da quando Xi Jinping è diventato presidente nel 2013. Agli inizi era anche più nota del marito, che ha sposato nel 1987, grazie alla fama canora esplosa al Gala di Capodanno, lo show della tv di Stato che accompagna a passo di musica il nuovo anno cinese. I riflettori li ha conquistati alla prima visita ufficiale: a Mosca, 10 giorni dopo l'elezione di Xi.



E' originaria della provincia dello Shandong, ha 56 anni. A 18 anni è entrata nell'Esercito di liberazione popolare grazie alla sua voce, fino a ricevere il grado di generale maggiore salendo alla guida dell'Accademia delle arti delle forze armate. Molti i ruoli ufficiali: ambasciatrice dell'Oms per la tubercolosi e l'Aids, inviata speciale dell'Unesco per l'avanzamento dell'educazione di ragazze e donne. E volto nuovo di Pechino, simbolo più riuscito del «soft power» cinese. È considerata la first lady più forte dai tempi di Jiang Qing, moglie di Mao Zedong, così come suo marito è il leader più potente dai tempi del «Grande Timoniere».

