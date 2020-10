Willy Monteiro e don Malgesini, da Mattarella medaglie d'oro alla memoria: «Esempi di coraggio e altruismo»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha oggi firmato, su proposta del Ministro dell'Interno, il decreto di conferimento della medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria del Sig. Willy Monteiro Duarte con la seguente motivazione. Lo si legge in una nota del Quirinale. «Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa discussione. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita - scrive Mattarella nelle motivazioni del conferimento della medaglia d'oro a Willy Monteiro, su proposta del ministro dell'Interno Lamorgese».

Il Presidente Mattarella ha anche conferito la medaglia d'oro al merito civile, alla memoria di Don Roberto Malgesini con la seguente motivazione: «Con generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienza e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all'estremo sacrificio».

