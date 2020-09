Willy, domani i funerali: ci sarà anche il premier Conte

Anche il premier Giuseppe Conte prenderà parte ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre dopo essere intervenuto per sedare una lite.

Una maglietta bianca per l'ultimo saluto a Willy. È l'invito della famiglia a chi parteciperà alle esequie del 21enne picchiato a morte a Colleferro. I funerali sono stati fissati per domani sabato mattina alle 10 al campo sportivo comunale di Paliano, cittadina del frusinate dove il ragazzo viveva. A celebrare il rito funebre sarà monsignor Mauro Parmeggiani.

Dopo la fiaccolata di mercoledì sera, a cui hanno partecipato migliaia di persone, ieri nella Questura di Frosinone si è svolto un tavolo tecnico per l'organizzazione dei funerali. «Ricordo l'invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù» ha detto il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, al termine della riunione aggiungendo che «nel rispetto del volere espresso dalla famiglia di Willy, sarà vietato l'ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili: la cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune». Dal primo cittadino un invito a essere tutti «estremamente responsabili» rispettando le norme previste per il contenimento del Covid 19. «Seguiamo le indicazioni, rispettiamo le distanze, utilizziamo obbligatoriamente la mascherina. Rendiamo onore al nostro amato Willy con coscienza, riserbo e compostezza, nel momento più difficile di questa immensa tragedia».



