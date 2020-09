Willy, tutti in maglietta bianca al funerale. Presente anche il premier Conte. La diretta

Grande commozione a Paliano per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro Parmeggiani, si tiene presso il Campo Sportivo Comunale "Piergiorgio Tintisona". Tante le magliette bianche, proprio come richiesto dalla famiglia di Willy, «come simbolo di purezza e gioventù». Già esauriti i 1.300 posti allestiti nell'area. Alle esequie sono presenti anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.



La diretta

Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario aggravato da futili motivi

Anche il datore di Willy, l'albergatore di Artena che lo aveva assunto come cuoco e gli ex colleghi del ventunenne sono rimasti fuori. «Willy era un lavoratore serio e un ragazzo dal cuore d'oro e non meritava una fine del genere», dice Nazzareno. Il campo sportivo di Paliano è pieno, intorno c'è una cinta di protezione di vigili urbani, carabinieri e polizia. La gente è assiepata fuori dagli ingressi. Sul posto anche la protezione civile. Le persone hanno cominciato ad affluire dalle 7 del mattino, sedie e sedute sulle gratinate sono distanziate per l'emergenza Covid.



I parenti del ragazzo sono arrivati, in lacrime: sull'auto una fotografia del figlio ucciso. Familiari e amici indossano maglie e camicie bianche, come la maggior parte dei partecipanti. Nel campo sportivo, in attesa dell'inizio della cerimonia, moltissimi ragazzi sulle sedie in plastica disposte sul manto erboso con maglie bianche e la scritta "Ciao Willy".

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA