Non più omicidio preterintenzionale, ma omicidio volontario. Per i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi, cambia il capo di imputazione. A deciderne la modifica è stata decisa dalla procura di Velletri secondo cui si tratta quindi di omicidio volontario aggravato dai futili motivi

Ultimo aggiornamento: 17:54

