Wanda Nara e Brozovic, Fabrizio Corona rischia processo per diffamazione: il flirt era falso

Ancora nei guai Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, tornato in carcere nel novembre del 2018, dovrà comparire il prossimo 18 dicembre davanti al gup, in quanto la Procura di Milano ha chiesto per lui il processo per diffamazione per un articolo uscito sul sito web “The King Corona magazine” in cui si raccontava di un presunto flirt tra l'interista Marcelo Brozovic e Wanda Nara, la moglie e manager dell'ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi, ora al Psg. Il magazine di Corona azzardava, tra l'altro, anche una separazione nella coppia Nara-Icardi per via della presunta relazione che Brozovic, tuttavia, aveva subito smentito e, per questo motivo, aveva anche presentato denuncia, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno. Proprio da quella denuncia, poi, è scaturita la richiesta di processo per l'ex agente fotografico e la fissazione dell'udienza preliminare per decidere se mandare a giudizio o meno l'ex 're dei paparazzì.

Leggi anche Fabrizio Corona in carcere, a Live Non è la dʼUrso le immagini esclusive da San Vittore

Leggi anche Wanda Nara, la figlia Francesca a quattro anni è già una baby-modella

Già a fine settembre si era saputo che il gip di Milano aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati dei nomi di autori e testate che pubblicarono, nel febbraio scorso, la voce del presunto flirt tra Brozovic e Wanda Nara, in accoglimento dell'opposizione del legale del calciatore, l'avvocato Buongiorno, che chiedeva appunto di proseguire le indagini sul contenuto di un nastro diffuso sul web e nei confronti dei giornali che lo avevano pubblicato. «La notizia - aveva spiegato il legale - ha suscitato la reazione del calciatore che non ha esitato a denunciare in Procura l'accaduto vista la gravità della falsa notizia».



Selvaggia Lucarelli. In particolare, stando all'imputazione, Corona avrebbe offeso la reputazione della giornalista, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Puglisi, quando il 17 giugno 2018 in tv disse, tra le altre cose, «io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do». Su Sempre a dicembre (il 20, alla settima sezione penale), inoltre, per Corona inizierà un altro processo per diffamazione e stavolta nei confronti della giornalista, blogger e noto volto televisivo. In particolare, stando all'imputazione, Corona avrebbe offeso la reputazione della giornalista, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Puglisi, quando il 17 giugno 2018 in tv disse, tra le altre cose, «io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do». Su Instagram diceva ancora: «È ossessionata da me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA