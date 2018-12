Aiutano dei senzatetto: volontari della Caritas aggrediti da una baby gang

I carabinieri di Aversa (Caserta) stanno indagando su un'aggressione che tre volontari della Caritas Diocesana di Aversa avrebbero subìto ad opera di una banda di ragazzi minorenni mentre assistevano dei senzatetto. L'episodio sarebbe avvenuto in piazza Mazzini, nei pressi della stazione ferroviaria, la notte dell'Immacolata, ma è stato segnalato con una pec inviata dalla Caritas all'Arma solo nella giornata di ieri. Il responsabile, don Carmine Schiavone, ha riferito, dopo aver parlato con i volontari, che ad agire, intorno all'una e trenta di notte, sarebbe stata una banda formata da una decina di minori che avrebbero prima offeso e dileggiato i volontari per poi spintonarli. Nessuno dei volontari ha però avuto bisogno delle cure mediche. I carabinieri della stazione di Aversa, coordinati dal Comandante del Reparto Territoriale Donato D'Amato, visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire l'accaduto e identificare i componenti della baby- gang.

© RIPRODUZIONE RISERVATA