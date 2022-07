Voli cancellati, centinaia di bagagli persi e richieste di risarcimento a rilento: continuano i disagi per chi parte

Continua il caos dei trasporti aerei in Europa. Nel Regno Unito la compagnia di bandiera British Airways ha annunciato che cancellerà «a malincuore» altre centinaia di voli nella stagione estiva, perchè è necessaria un'ulteriore riduzione delle sue operazioni a causa della persistente carenza di personale. Decine di migliaia di passeggeri saranno interessati dalla decisione con ripercussioni in particolare sugli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick.

Continua così l'ondata di cancellazioni e disagi che hanno colpito le maggiori compagnie aeree, accusate di non aver programmato bene la ripresa post Covid dopo i tagli allo staff fatti al picco della pandemia. British Airways garantiva circa 850 voli al giorno in tempi pre-Covid. Aveva già ridimensionato le sue operazioni del 10% per il periodo da aprile a ottobre e queste nuove cancellazioni porteranno la riduzione all'11%. Il vettore britannico oltre a scusarsi ha detto di essere in contatto con i clienti per cambiare la loro prenotazione o offrire un rimborso completo.

Presidente di Fiavet: «Situazione molto grave»

«La situazione è molto grave - dice Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la federazione italiana che riunisce le imprese di viaggi e turismo - perché ritardi e cancellazioni stanno compromettendo viaggi e spostamenti a un numero elevatissimo di utenti. Le nostre agenzie sono molto preoccupate perché questo porta a un danno di carattere economico estremamente significativo e crea tensione». Il danno potenziale, puntualizza Jelinic «è milionario» se i numeri delle previsioni sono confermati «e parliamo di centinaia di migliaia di utenti che vedranno le proprie vacanze messe a rischio». Anche l'impatto sulle agenzie di viaggi è catastrofico: «C'è un aggravio operativo che impone un maggior lavoro incredibile poi c'è il danno economico - spiega - riprenotare un volo dall'oggi al domani ha costi che schizzano alle stelle».

Centinaia di bagagli persi a Heathrow

Heathrow è stato colpito da un altro giorno di caos di viaggio con centinaia di passeggeri lasciati senza bagagli e intrappolati in lunghe code. Nei giorni scorsi sono state viste lunghe code all'esterno dell'aeroporto di Londra, poiché continua a essere colpito dalla carenza di personale.