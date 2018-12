Assunzioni a Fiumicino, Vueling cerca 100 assistenti di volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assunzioni in vista nel settore aereo anche a Roma. L'annuncio è della compagnia Vueling che spiega: abbimo dato il via alla campagna di reclutamento in Italia che vedrà l’assunzione di 100 assistenti di volo che saranno basati presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea, e di Firenze Peretola. Il nuovo personale selezionato andrà ad integrare gli equipaggi della compagnia aerea nel 2019.L'obiettivo è essere pronti per la stagione estiva 2019, soprattutto da Fiumicino, una delle basi più importanti di Vueling con 41 rotte e oltre 3 milioni di posti disponibili.«Tutti gli interessati a partecipare alle selezioni - raccontano da Vueling - potranno inoltrare la propria candidatura attraverso l’apposito link sul nostro sito. Coloro che verranno selezionati dovranno successivamente recarsi a Barcellona, grazie a un volo gratuito Vueling, per effettuare il corso di addestramento. In questo periodo di tempo, la compagnia aerea fornirà un supporto economico ai suoi futuri assistenti di volo per favorire la permanenza nella città spagnola».