Litiga con la mamma, ragazzina 14enne si lancia dalla finestra a Voghera

​Litiga con la mamma, poi la ragazzina 14enne decide di lanciarsi dalla finestra. È accaduto poco fa a Voghera, in provincia di Pavia. La ragazzina, che ha 14 anni, è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia e trasportata in ospedale. La giovane ha riportato una frattura, ma le sue condizioni fortunatamente non sembrano gravi.

Il fatto è accaduto questa sera poco dopo le 19. Dopo un'accesa discussione con sua mamma, la 14enne si è lanciata nel vuoto. Sono stati attimi di paura per i suoi familiari e per gli altri condomini.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) che ora cercheranno di far luce sulle cause che hanno indotto la ragazzina a compiere il gesto.

