Covid, a Vo' Euganeo la scuola riapre in anticipo: anno al via dal 7 settembre

Vo' Euganeo, uno degli epicentri dell'epidemia di Covid in Italia, prova a tornare alla normalità. E prova a farlo prima degli altri, a partire dalla scuola. Nel comune in provincia di Padova l'anno scolastico inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto. La scelta, spiega il sindaco Giuliano Martini, permetterà alle scuole del comune di rodare l'organizzazione scolastica in vista della visita del Presidente Sergio Mattarella, prevista per il pomeriggio del 14 settembre. «Anticiperemo l'apertura il 7 per la scuola d'infanzia - dice Martini - e il 9 per le elementari e medie, in modo da riuscire a verificare tutto il sistema scolastico per arrivo del Capo dello Stato».

