Martedì 26 Ottobre 2021, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 12:55

Aveva guardato la partita della sua Juventus e augurato la buona notte alla mamma, poi probabilmente un infarto è stato fatale per Vittorio Zamin, 52 anni di Castello di Godego (Treviso). A trovarlo senza vita seduto sulla sua poltrona ieri mattina è stata proprio la madre. La tragica notizia ha fatto in breve il giro del paese anche attraverso i social perché Vittorio a Godego ma non solo, era molto conosciuto. Per il suo carattere aperto e socievole, e per il suo lavoro di gommista e lavaggio auto con clienti anche diverse aziende del posto, ma anche per la sua grande fede juventina.

Vittorio Zamin da tutti era riconosciuto come un tifoso juventino con le appassionate discussioni al bar a difesa dei colori bianconeri. «Era altruista e aveva sempre a una parola per tutti e tutti lo salutavano» lo ricordano gli amici. Per queste sue peculiarità la sua morte improvvisa ha creato profondo sgomento a Godego. Nella giornata di ieri in tanti hanno lasciato un messaggio sul suo profilo facebook in ricordo dell’amicizia che li legava. Lascia la mamma con la quale abitava e tanti amici. Il funerale non è ancora stato fissato ma potrebbe essere celebrato domani o giovedì.

