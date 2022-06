Vittoria annegata a Torre Annunziata, il dolore sui social: «Non sappiamo come sia potuto accadere»

Torre Annunziata sotto choc per la morte della piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni annegata oggi in mare. Sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini, associazioni locali e istituzioni.

Una donna presente in spiaggia al momento della tragedia scrive: «È sabato, un giorno normale, decido di scendere a mare... Sento la madre di questa bimba chiedere aiuto per ritrovare sua figlia, passano 5, 10 min, ore... Nulla carabinieri, tutti a cercare la bimba, foto affisse... Nulla, motoscafi alla ricerca disperata... Ad un tratto si accende una sirena, si lanciano a mare... Tutto sotto i nostri sguardi tristi... Prendono dal mare il corpicino della bimba... La corsa in ospedale.... Una preghiera».

APPROFONDIMENTI NAPOLI Bimba annegata oggi a Torre Annunziata: Vittoria si era... NAPOLI Bambina annegata a Torre Annunziata: Vittoria era in spiaggia...

Bimba annegata oggi a Torre Annunziata: Vittoria si era allontanata dalla mamma.Trovata in mare, inutile la corsa in ospedale

Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, scrive: «Questa bellissima bimba si chiamava Vittoria, aveva 5 anni. È scomparsa oggi pomeriggio sulla spiaggia di Torre Annunziata. La famiglia l'ha cercata per oltre due ore fin quando la Capitaneria di porto l'ha ritrovata in mare. La piccola è arrivata in ospedale in condizioni disperate e, purtroppo, non ce l'ha fatta. Senza parole. Condoglianze alla famiglia, a cui mando un abbraccio fortissimo. Riposa in pace, Vittoria. Non vorremmo mai leggere di tragedie simili».

Antonio Boccia, gestore del Lido Risorgimento, ha raccontato a LoStrillone.tv: «Abbiamo cercato dappertutto, prima a terra, poi in mare. Non sappiamo cosa sia accaduto. Le ricerche sono partite appena abbiamo avuto notizia che la bambina non si trovava. Insieme agli altri lidi abbiamo organizzato un controllo a tappeto su tutto il litorale».