Strage a Brescia, Vito Marino muore in carcere a 55 anni: scontava l'ergastolo

Vito Marino, 55 anni di Paceco (Tp), figlio del boss Girolamo, detto «Mommo u nano», ucciso del 1986, è morto oggi nel carcere di Torino dove stava scontando una pena all'ergastolo. Marino era detenuto in quanto accusato della strage avvenuta a Brescia nel 2006, dove vennero uccisi Angelo Cottarelli, la moglie e il figlio 17enne. Per la strage è stato indagato pure il cugino di Marino, Salvatore. I processi sono stati caratterizzati da condanne e annullamenti con rinvio. Per Vito Marino la pena era diventata definitiva. Per il cugino è in corso il quarto processo d'appello. La Procura di Torino ha disposto l'autopsia. Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti, stamani, all'interno della sua cella.

