"Protocollo Alfa", il romanzo thriller che racconta la genesi del Covid-19

Due scienziati creano un virus in laboratorio talmente potente da essere in grado di distruggere l'intera umanità; e lo creano tanto "intelligente" da riuscire a replicarsi e modificarsi sfuggendo agli studi per combatterlo. Una storia che prende spunto dalla pandemia da Covid-19 e che entra in "Protocollo Alfa", edito da Bastoggi Libri, esordio letterario dell'avvocato Diego Perugini.

Emilio Fornari è un uomo di successo, un giovane e affermato penalista al quale la professione riserva una vita agiata, frequentazioni "importanti", e una fortuna sfacciata con le donne. A stravolgergli la vita interviene un'oscura minaccia di distruzione che incombe sul mondo intero. Coinvolto in situazioni più grandi di lui, Emilio scopre d'essere una pedina fondamentale per risolvere un dramma globale. La macchina narrativa di "Protocollo Alfa", thriller spionistico-giudiziario che si snoda tra Milano, Roma e Tripoli, prende avvio sin dalle prime pagine trasportando il lettore in un vortice di eventi mozzafiato, dove le grandi potenze internazionali manovrano tra le quinte in un gioco spietato per il potere.

Colpi di scena, personaggi indimenticabili, agguati in cui Emilio si dovrà confrontare con ogni sorta di pericolo, tra cui uno davvero mortale ai suoi occhi: quello di innamorarsi. Marito separato e padre di una figlia, l'avvocato viene proiettato in una realtà enorme con un unico scopo: salvare l'umanità dalla distruzione. E a fargli da guida c'è una giovane donna, agente segreto e ricercatrice ospedaliera, che lavora a un vaccino per contrastare la minaccia batteriologica scoperta. L'autore è Diego Perugini, avvocato penalista romano che, negli anni, si è occupato di molti processi che hanno avuto vasto risalto mediatico; fra tutti quello legato alla vicenda di Stefano Cucchi, il 31enne romano morto nell'ottobre 2009 a Roma una settimana dopo essere stato arrestato. L'approccio narrativo si è avvalso della sua esperienza professionale per introdurre il lettore in un mondo d'intrighi a lui ben noto.

