Virus, bollettino: 28.710 morti, oggi 474 (in crescita). Diminuiscono i nuovi positivi

Il bollettino Coronavirus Italia del 2 maggio 2020 registra ancora un calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 100.704, 239 in meno rispetto a ieri. Ma risale il numero dei morti: 474 nelle ultime 24 ore contro i 269 di ieri. In tutto sono 28.710. I casi totali sono ad oggi 209.328 per un incremento rispetto al 1 aprile di 1.900 unità. Sono 79.914 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Fase 2, Arcuri: «Da lunedì 150mila test sierologici»

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA