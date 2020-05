Bollettino virus Lombardia, calano nuovi casi (210) e morti (33). A Milano oggi solo 13 positivi

Lombardia, il bollettino coronavirus di oggi, domenica 31 maggio 2020. In 24 ore sono inoltre decedute 33 persone, per un totale complessivo di 16.112. I pazienti guariti/dimessi rispetto a ieri sono invece 990 per un totale di 51.860. Nel dettaglio, sale a 88.968 il totale dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi, +210 rispetto a ieri (con l'indice rapporto con i tamponi giornalieri all'1,7%). Numeri in calo rispetto a 24 ore fa, quando i nuovi positivi registrati erano stati 221. Gli attualmente positivi a Covid-19 sono invece 20.996 (-813). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 170 (-2) mentre i ricoverati non in terapia intensiva 3.131 (-176). Quanto al numero di tamponi effettuati se ne registrano +12.427 per un totale complessivo di 753.874.

I dati a Milano. Sono solo 13 i nuovi positivi a Milano città e sono 32 in tutta la città metropolitana di Milano. È il dato più significativo dei contagi nelle province lombarde che vedono ancora Brescia (+44) e Bergamo (+43) tra le zone più colpite della regione. Ormai da giorni stabile e sotto controllo la situazione in altre province con forti focolai di coronavirus: a Cremona i nuovi positivi sono 11, a Lodi 6, a Mantova 12. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

In Piemonte nove morti. Sono 9 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora di 3.867 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 646 Alessandria, 233 Asti, 203 Biella, 377 Cuneo, 333 Novara, 1.700 Torino, 212 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

