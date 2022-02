Terrorizza la moglie e abusa della figlia 14enne (disabile mentale): arrestato 44enne

Per un anno e mezzo avrebbe terrorizzato sua moglie e abusato sessualmente della figlia 14enne (e con disabilità mentale) della donna, costringendole a scappare in un rifugio per vittime di violenza. Così, su segnalazione della casa famiglia, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, adesso accusato di abusi.

Il fatto arriva da Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il 44enne è originario di San Pietro Vernotico (Brindisi) ed è disoccupato. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e riportato nell'ordinanza di custodia in carcere dal gip Alessandra Sermarini, avrebbe costretto la ragazzina a subire abusi.

Avrebbe anche «imposto il proprio carattere prevaricatore - è specificato - costringendo con violenza e minacce di morte le due a mangiare ciò che cucinava e a isolarsi dalle altre persone». Inoltre, avrebbe costretto la 14enne a svolgere lavori pesanti. I fatti sarebbero andati avanti dal maggio 2020 fino al novembre 2021.