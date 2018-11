Violenza sulle donne, Telefono Rosa: «Già 65 vittime nel 2018, governo intervenga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non accenna a una tregua la strage delle donne morte per femminicidio. Difficile anche tenere i conti. I dati parlano già di 65 donne ammazzate dall’inizio dell’anno fino alla fine di settembre. La mattanza non si ferma e cosa si sta facendo per fermare questa terribile ondata di violenza? Continuiamo a chiedere l’intervento dei nostri rappresentanti istituzionali ma sembra che il problema non interessi a sufficienza». Lo afferma la presidente del Telefono Rosa nazionale Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.«Questa volta si è trovata ad assistere alla tremenda tragedia la rappresentante di cinque stelle Mirella Emiliozzi, che ha dichiarato di essere rimasta scossa da quanto accaduto - e aggiunge - È anni che chiediamo di affrontare insieme questa terribile piaga sociale che insanguina l’Italia da nord a sud senza distinzione di età, cultura, professione. Il silenzio è stata la sola risposta. Non ci stanchiamo di chiedere l’intervento del Governo e di sollecitarlo ad ascoltare la società civile. Il Tavolo, importantissimo, presso la presidenza del Consiglio - Pari Opportunità non è sufficiente, occorre una Commissione che affronti seriamente e con urgenza il problema. Non ignorate il nostro grido di allarme!».