Violenza contro le donne, Cioffi (Cnu): "Per prevenire serve attenzione all'odio in rete"

“Ogni anno, nel giorno dedicato al ricordo di tutte le violenze subite dalle donne, è opportuno fare un bilancio e una riflessione sulle cose già fatte, ma anche prevedere interventi sempre più concreti da parte di tutte le Istituzioni per contrastare questa terribile escalation di violenza, come sostenuto anche dal Presidente del Consiglio Meloni”. È quanto afferma Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale Utenti (CNU).

“La prevenzione - aggiunge Cioffi - è uno dei pilastri per combattere tale orribile fenomeno e noi come CNU continueremo, nell’ambito delle nostre competenze istituzionali, con proposte e pareri, a tutelare i diritti delle donne negli audiovisivi e nella rete. C’è da sottolineare che i media purtroppo possono favorire la cultura della violenza soprattutto in una società sempre più digitale. È quanto mai urgente, quindi, un fronte comune per contrastare non solo gli stereotipi nei media, ma anche le discriminazioni e i discorsi d’odio troppe volte presenti negli audiovisivi ed in Rete. Particolarmente significativo e opportuno - conclude Cioffi - è l'avvio della consultazione pubblica promossa da AGCOM, alla quale sarà dato anche il nostro contributo, con l’obiettivo di contrastare tutto ciò che può favorire la violenza sulle donne nelle piattaforme e nella condivisione di video”.