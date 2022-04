Vinitaly 2022, Ciarla (pres. Arsial): «Per il Lazio edizione della svolta»

«A giudicare dal riscontro di presenze all’interno del Padiglione e dagli apprezzamenti ricevuti dai nostri vini, per il Lazio è stata l’edizione Vinitaly della svolta, oltre che della ripartenza», lo dichiara il presidente di Arsial Mario Ciarla a conclusione della quattro giorni veronese. «È cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza della forza e del potenziale della produzione della nostra regione. A detta di tanti avventori della Fiera, il Lazio si è rivelato la vera sorpresa di questa edizione. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e ci consegna una grande responsabilità: promuovere con sempre maggiore convinzione e determinazione ciò che di meglio la nostra regione può offrire in termini di produzioni autoctone, biologiche, naturali e bollicine».

«Un pubblico sempre più attento e qualificato ha potuto conoscere da vicino la proposta delle 58 aziende presenti. La sala degustazioni è diventata il cuore del Padiglione e un’ attrazione della Fiera nel suo complesso. Grazie a un fitto calendario di eventi curato insieme ad Excellence, la formula del cooking show in abbinamento ad almeno due etichette di vino è stato un format vincente, attrattivo e molto apprezzato. Cresce insomma la qualità e la quantità del vino del Lazio ma anche la volontà di parlarne di più e meglio. Con l’orgoglio di un’appartenenza a un territorio ricco di storia, bellezza, qualità e bontà».

Un Lazio «eterna scoperta anche a livello enologico che ci impegna a investire e scommettere sempre sui nostri punti di forza: l’ottimo rapporto qualità prezzo, un trend mondiale che vede favoriti i bianchi e che quindi incentiva la spumantizzazione che sta andando molto bene, la crescita dei vitigni autoctoni e dei vini naturali che rappresentano ancora una nicchia ma con un grande potenziale. Molto positiva la presenza di Rds radio partner all’interno dei Padiglioni, interessanti, divertenti, dinamici i cooking show, la partecipazione di chef stellati, collettivi e consorzi del territorio, gli eventi come la presentazione della guida del Cesanese di Repubblica in collaborazione con Arsial. Un bilancio - ha concluso Ciarla - del tutto positivo che regge su tre considerazioni fondamentali: il superamento dello stereotipo di un vino laziale come “bevanda” da tavola senza grandi ambizioni, l’affermarsi di un clima di orgoglio e di consapevolezza, una partecipazione attenta, costante, sempre più interessata».