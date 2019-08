Palermo, gioca 5 numeri e vince una casa da mezzo milione di euro a Ferragosto

La dea bendata ha fatto tappa a Cinisi, in provincia di Palermo. Grazie al concorso Vincicasa, il 15 agosto, un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il fortunato porta così a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa.

La schedina vincente è stata convalidata presso il Millionaire Drink and Play di corso Umberto I 402. La combinazione vincente del concorso è stata 3 16 25 26 31. Centrati anche 7 punti "4" da 192,73 euro a testa, i 198 punti "3" vincono 24,09 euro, mentre ai 2.389 punti "2" vanno 2,75 euro.



