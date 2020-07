Il Viminale ai sindaci: «Troppi errori, la fascia tricolore va indossata a destra con il verde vicino al collo»

C'è chi la mette a destra e chi a sinistra, facendone spesso un uso da concorso di bellezza. In realtà la fascia tricolore che i sindaci indossano nelle occasioni ufficiali, deve essere indossata sempre dalla stessa parte, per non generare confusione. E a raccomandarlo è proprio il Viminale che invita i primi cittadini a seguire tutti la stessa regola, in modo da

Anche se non esiste un «obbligo normativo, la modalità più corretta» - è stato spiegato dal sottosegretario all'Interno, Achille Variati, in risposta a un'interrogazione parlamentare del senatore di Forza Italia, Marco Perosino -, è di portare la fascia tricolore «sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità».





La questione è stata sollevata proprio perché «sempre più spesso i sindaci indossano indifferentemente la fascia tricolore a tracolla della spalla destra o a tracolla della spalla sinistra, arrecando confusione circa la corretta modalità d'uso del distintivo del ruolo rivestito». Di qui la richiesta al ministero dell'Interno di definire «in modo uniforme e chiaro» la linea da seguire. Anche perché - ricorda ancora Variati - «la fascia tricolore rappresenta il distintivo del sindaco» e «si caratterizza per il suo valore altamente simbolico». Quindi «il ruolo istituzionale svolto impone - sottolinea il rappresentante del governo - un uso corretto e conveniente della fascia».





Il caso, comunque, non è nuovo, perché in più occasioni è stato spiegato ai primi cittadini che non è un borsone da portare di qua e di là, indifferentemente sulla spalla sinistra o su quella destra. E che è bene non generare confusione e adottare tutti la stessa regola. Anche perché il sospetto è che qualche amministratrore cittadino, forse, non sappia nemmeno che esista una disposizione su come vada indossata. Quindi, sebbene dal punto di vista normativo sia stata abolita la regola nel '99, il ministero dell'Interno continua a raccomandare:

