Anziana trovata morta annegata nella fossa biologica in giardino: la stava controllando

Una pensionata di 76 anni, Maria Pia Ruzza, è morta oggi 8 agosto a Vigonovo (Venezia) dopo essere scivolata all'interno di una fossa biologica nel giardino della sua abitazione. Dalle prime verifiche dei carabinieri e dei vigili del fuoco, stava ispezionando la fossa quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso l'equilibrio. Finendo dentro il fosso, non è riuscita a liberarsi ed è annegata. Il ritrovamento è avvenuto più tardi, quando ormai per lei non c'era più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 9 Agosto, 13:32

