I vincitori del concorso per la polizia municipale attendono la stabilizzazione, dopo un anno di lavoro con un contratto a tempo determinato. Ma il Comune non può assumerli a tempo pieno e, perciò, invoca l’intervento del governo. Tra coloro che sperano nella stabilizzazione, c’è anche un gruppo di 26 idonei, che non sono stati assunti nemmeno a tempo determinato - nonostante ne avessero diritto - e non hanno mai iniziato a lavorare tra i “caschi bianchi”. «Il concorso che ci riguarda - spiega Vincenzo Castaldo, risultato idoneo alla selezione pubblica - è quello per il reclutamento di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, indetto dal Comune di Napoli e conclusosi lo scorso dicembre. Dopo la selezione fisica ed i test siamo risultati idonei in 178. Successivamente c’è stato il reclutamento dei 96 vincitori, a gennaio, e poi l’inserimento di altri 51. Sui 178 vincitori siamo rimasti in 26». Tutti in attesa da quasi un anno. Tutti vincitori della selezione pubblica - compresi quelli già assunti part time - attendono la stabilizzazione entro il 31 dicembre 2020, un obiettivo che lo stesso sindaco de Magistris aveva giudicato possibile. Ma per sbrogliare la matassa occorrerà l’intervento del governo.

«Tra le questioni drammatiche che la pandemia ci consegna, - spiegano in una nota i delegati di Fp Cisl, Csa e Uil Agostino Anselmi, Roberta Stella e Annibale De Bisogno - oltre a quella sanitaria ed economica, c’è quella legata ai temi della sicurezza. Auspicavamo che, tra gli innumerevoli atti emanati dal Governo, vi fosse attenzione per il tema del precariato nella Polizia Locale. Ma questo non è avvenuto. Allora, chiediamo con forza che si impegni subito il Governo a finanziare la proroga dei contratti a tempo determinato della Polizia Municipale di Napoli in scadenza al 31 dicembre 2020, completare lo scorrimento della graduatoria con gli ultimi 29 idonei e gettare le basi per la loro stabilizzazione».



Era stato lo stesso de Magistris nei mesi scorsi a rendere noto di aver informato il ministro dell’Interno Lamorgese della necessità di stabilizzare i vincitori del concorso. Una necessità tanto più sentita a Palazzo San Giacomo, considerate le carenze di organico che caratterizza il corpo della Polizia Municipale. «Parliamo di un personale che sta dando prova di grande impegno e professionalità e sta evitando - proseguono gli esponenti delle sigle sindacali - il collasso ad un Servizio Pubblico depotenziato dai continui numerosi pensionamenti. Chiediamo al Prefetto un incontro, certi di trovare attenzione istituzionale per un confronto che guarda agli interessi della città». Gli stessi esponenti dei sindacati chiedono al sindaco «di promuovere, unitamente al Capo di Gabinetto, un». I vincitori della selezione attendono, dunque, un intervento da parte del governo. «La stabilizzazione degli idonei - spiegano - significa evitare turni estenuanti e soprattutto un controllo maggiore del territorio ed un controllo del distanziamento sociale, un tema di fondamentale importanza oggi. Sappiamo che sia il sindaco che il comandante del corpo hanno inviato una missiva al ministro Lamorgese per chiedere l’autorizzazione ad assumerci e per la proroga degli assunti».