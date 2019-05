Lecce, vigli deridono disabile e mettono il video su Youtube: indagati. Nel filmato bestemmie e risate

Un video di due minuti pubblicato su Youtube e diventato virale in poco tempo. Due vigili in servizio prendono in giro un disabile, gli smontano la ruota della bici davanti a un edificio dove si trovano i mezzi della municipale e prima di restituirgliela lo deridono. Il video, come racconta il Corriere Salentino, è stato girato l’estate del 2017. Ma ora i due vigili di Lecce di 53 e 52 anni sono stati trasferiti ad altre mansioni e rischiano il posto di lavoro.



I due vigili, hanno ricevuto un avviso di garanzia per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio, poiché la vittima avrebbe detto di volersi uccidere dopo aver saputo che era diventato virale in chat un video delle molestie. Nel filmato - riportano alcuni quotidiani locali - si vedono i due agenti raggiungere il disabile. Si sente che il disabile urla perché gli è stata smontata una ruota della bici. L'uomo sa che si tratta di uno scherzo dei due vigili ma è nervoso perché ha fretta: mentre uno riprende, l'altro gli restituisce la ruota. Prima di rimontargliela, i vigili lo prendono in giro pesantemente. I carabinieri hanno acquisito tablet, pc e telefonini dei due indagati.



Il video è stato registrato da M.M. con il suo telefonino nelle vicinanze di Piazza De Marco (nella centralissima Piazza Aldo) nei pressi della sede della polizia locale. I due vigili compiono uno scherzo di pessimo gusto. Dopo aver tolto una delle due ruote nascondono la bicicletta al disabile (invalido al 100%) nel Fiat Doblò in dotazione alla Municipale. E poi scherniscono il loro interlocutore in un clima di derisione e ilarità. Uno dei due avrebbe persino palpeggiato la vittima nelle parti intime. Ad ogni modo ad avviare le indagini non è stato il video diventato virale in poco tempo ma un esposto in cui si faceva riferimento alla circolazione di foto accompagnate da commenti ed immagini dell’uomo. Talmente umilianti che l’uomo avrebbe anche meditato propositi suicidari.

