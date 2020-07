Vigili del fuoco morti ad Alessandria: i coniugi Vincenti condannati a 4 anni per truffa, a settembre il processo per omicidio colposo

Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco sono stati condannati a quattro anni, con rito abbreviato, nel processo per crollo doloso, truffa e lesioni che si è svolto oggi ad Alessandria.

Vigili del fuoco morti, proprietario cascina confessa: «Volevo i soldi dell'assicurazione». Fermata anche la moglie

Cascina esplosa ad Alessandria, centinaia in lacrime ai funerali dei tre vigili del fuoco

La vicenda è quella dell'esplosione, nel novembre dello scorso anno, della villetta a Quargnento in cui tre vigili del fuoco morirono e altri due rimasero feriti insieme con un carabiniere. La procura aveva chiesto 18 anni, 12 con l'abbreviato. I due coniugi sono attesi a settembre da un altro processo, in Corte d'Assise, per omicidio plurimo doloso aggravato.





Fra le parti civili parte civile Elena Barreca, vedova del vigile del fuoco Antonino Candido, morto con i colleghi Matteo Gastaldo e Marco Triches nella seconda esplosione nel cascinale di Quargnento nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019. Nello scoppio rimasero feriti anche i pompieri Giuliano Dodero (caposquadra) e Graziano Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA