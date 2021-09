Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:12

PADOVA - I vigili dovranno frequentare un corso per imparare come andare in bicicletta durante il servizio. Padova si conferma sempre di più una città a misura delle due ruote. A conferma di questo c'è anche una determina del settore Polizia locale che, venerdì scorso, il 24 settembre, ha stanziato 1.800 euro per finanziare un corso che si terrà al Centro studi di formazione permanente all'interno del Corpo di Polizia locale e che avrà come finalità quella di utilizzare in maniera corretta le biciclette che, attualmente, sono in dotazione al reparto Polizia di prossimità, alle Squadre centro, nord e sud, al Reparto Polizia Giudiziaria e alla Squadra Sicurezza urbana.

Vigili a Roma, smantellato il reparto anti-degrado: «Così il Centro rimane senza controllo»

Vigili a lezione per «imparare ad andare in bicicletta»



Nella determina si spiega che il corso è tenuto dall'Accademia italiana pattuglia in bicicletta Aipb di Travagliato (BS) che ha fatto da tutor a diverse Polizie locali. Il corso ha come finalità quella di far acquisire agli operatori di Polizia conoscenze e abilità tecniche idonee a garantire un uso sicuro dei velocipedi relativamente alla qualità del servizio di pattugliamento del territorio cittadino, differenziato per tipologia (vie e aree ciclo-pedonali del centro storico, strade dei quartieri, parchi, argini, aree golenali etc.).

IL CONCORSO



Domani, 30 settembre, intanto, negli spazi della sede della Protezione civile di via Tassinari iniziano gli orali del concorso per l'assunzione di 20 nuovi agenti. Sono 127 i candidati che, fino all'8 ottobre si contenderanno i posti messi in palio da palazzo Moroni. Molti di loro sono nati nel 2001 e la stragrande maggioranza è nata negli anni Novanta. A fine maggio erano stati oltre 1.100 gli iscritti al concorso del Comune. Candidature che arrivavano un po' da tutta Italia: dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Basilicata, passando per l'Emilia Romagna e la Sardegna. Il più giovane degli aspiranti vigili non aveva ancora compiuto 19 anni, il più anziano aveva superato i 36. A fine giugno, però, a presentasi allo stadio Colbachini per sostenere la prova di idoneità fisica sono stati in 365. A luglio poi, agli scritti hanno partecipato in 301. Di questi solamente 127 sono risultati idonei a sostenere gli orali.