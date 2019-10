Vigile urbano si uccide in via Cesario Console: si è sparato con la sua pistola a Napoli. Aveva 52 anni

All’alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console, a Napoli, per il suicidio di un uomo. Sul posto si è appurato che si tratta di A. M. di anni 52, agente in servizio della Polizia Municipale di Napoli che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Non si conoscono le cause dell'insano gesto. Il Comando della Polizia Locale e tutti gli operatori sono vicini alla famiglia del collega scomparso che da una decina di giorni, su sua richiesta, era in servizio presso l'Unità Operativa di Palazzo San Giacomo.

Ultimo aggiornamento: 11:32

