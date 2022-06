Vicenza, scivola e cade a terra nella stalla, imprenditore agricolo muore schiacciato dalle sue mucche

BASSANO - Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all'interno di un recinto di una stalla di bovini, intorno alle 17 di oggi - 10 giugno - a Schiavon, in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata schiacciata dagli stessi animali. Non si esclude che l'uomo sia stato colto da un malore, senza così riuscire a evitare di essere travolto. Sul posto il Suem 118 e i carabinieri di Bassano del Grappa.

La vittima è Bernardino Fiorentin, 52enne, titolare dell’omonima azienda agricola con sede in via Olmi a Schiavon, Vicenza. L’uomo è stato trovato poco dopo le 17, riverso a terra e già privo di vita all’interno della stalla in cui stava lavorando. Inutile si è rivelato il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 52enne. Dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e dai tecnici del Spisal pare che l’agricoltore stesse lavorando quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio finendo per cadere a terra e procurarsi una ferita alla testa. Con molta probabilità l’uomo, a seguito della caduta, avrebbe perso conoscenza senza riuscire più a muoversi. La vicinanza con le mucche custodite nella stalla avrebbe fatto il resto è l’agricoltore è stato calpestato dagli zoccoli degli animali. A stabilire le cause esatte del decesso di Fiorentin sarà quasi certamente l’autopsia che potrebbe venire disposta dagli inquirenti per individuare eventuali responsabilità.