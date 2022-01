Viareggio: uomo rifiuta Tso, si barrica in casa a Torre del Lago e spara dalla finestra. Ferito un agente, evacuata una scuola

Sparatoria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi: un uomo, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare dalla finstra. Ferito un agente dei vigili del fuoco, che si trova in ospedale e non è in condizioni gravi. L'uomo doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Ma si è rifiutato una volta arrivata un'ambulanza sul posto e la reazione è stata violenta: il 45enne si trovava in casa con il padre novantenne, si è barricato e ha cominciato a sparare una volta che le forze dell'ordine giunte sul posto hanno tentato di forzare la mano. Un agente è stato colpito mentre una scuola che si trova nelle vicinanze è stata evacuata per sicurezza. Ora l'uomo è barricato nella sua abitazione dove si troverebbe anche l'anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpo sparato dall'uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato.