Viareggio, ragazzo di 16 anni scomparso da mercoledì​: «Aiutateci a trovarlo»

È uscito di casa mercoledì mattina in bicicletta ed è scomparso nel nulla. Ansia a Viareggio per Silvio Martini, 16 ann. La prefettura di Lucca, che coordina le ricerche, spiega che il ragazzo è alto 1,70, fisico asciutto atletico, capelli castano chiaro molto lunghi raccolti a codino, occhi marroni e carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava presumibilmente pantaloni, maglietta, felpa con cappuccio e cappellino, tutti di colore nero. Porta con sé uno zaino marca Puma di colore nero ed inserto anteriore bianco con tratti grigi.

Non se ne hanno tracce dalle prime ore di ieri mattina quando si è allontanato dalla propria abitazione a Viareggio, a bordo di una bicicletta da donna di colore nero con cestino. La prefettura invita chiunque riconosca il ragazzo a contattare le forze dell'ordine. In tarda mattinata, nel corso di un incontro in video conferenza, si è fatto il punto sulle ricerche che proseguono con l'ausilio dei volontari messi a disposizione dal Comune e dalla Provincia. Per supportare le ricerche è stata richiesta la collaborazione di Caritas, Federazione tabaccai, Federfarma, Cct Nord e istituti di vigilanza privata, ai quali è stata fornita l'immagine del ragazzo per essere diffusa nei centri di ricovero per persone indigenti, nelle farmacie e nelle tabaccherie, presso gli stazionamenti dei pullman, che funzioneranno da osservatori privilegiati sul territorio.

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA