Viareggio: uomo rifiuta Tso, si barrica in casa a Torre del Lago e spara. Ferito un agente

Sparatoria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi: un uomo di 44 anni, Gianluigi Ragoni, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare con una pistola calibro 22, illegalmente detenuta, con la quale ha sparato due colpi contro la porta di ingresso nel momento in cui due vigili del fuoco tentavano di forzarla per permettere al personale del 118 di eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Ferito un agente dei vigili del fuoco, che si trova in ospedale: per lui dieci giorni di prognosi per un'abrasione al braccio e una contusione al costato.

Ragoni, che soffre di disturbi psichiatrici e che è stato ricoverato in casa di cura, è barricato in casa con il padre, un ex carabiniere, che avrebbe intorno ai 90 anni. L'uomo si è affacciato di tanto in tanto alla finestra gridando «Vi ammazzo tutti», «Venite che vi sparo in testa, uno ad uno» e pronunciando altre frasi sconnesse. Negli ultimi tempi Gianluigi Ragoni, secondo quanto si è appreso, avrebbe avuto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di alcune persone, anche vicini di casa, ragione per cui, considerando il suo stato mentale, era stato disposto il tso. Già in passato il 44enne sarebbe stato sottoposto ad almeno uno o due tso. Nel frattempo la polizia che ha cinturato la zona e ha staccato la luce e il gas nell'abitazione di via Bohème. La polizia ha fatto allontanare le persone dalla strada, chiudendo il tratto di viabilità nei pressi della casa dove è asserragliato l'uomo. Una scuola dell'infanzia che si trova nelle vicinanze è stata fatta evacuare dalle forze dell'ordine per precauzione.

Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, il 44enne ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco ferendolo ma non gravemente. La situazione è gestita dalla polizia di Stato. Nessun colpo è stato sparato dalla finestra, ha fatto sapere la questura.

«Era molto agitato da ieri»

Tra le persone in strada una giovane spiega che il 44enne da ieri sarebbe «molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui vuol parlare con le persone, se non lo consideri si indigna un po'». La strada dove il 44enne vive è via Boheme, che porta al lago di Massaciuccoli, che è stata chiusa. L'uomo da una veranda della casa, al primo piano di uno stabile a due piani, per un pò ha urlato, smettendo poi. All'interno con lui c'è sempre l'anziano padre.