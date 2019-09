Viaggio truffa "all inclusive" a Ischia per 80 vacanzieri di Velletri

Una truffa “all inclusive” quella propinata ad 80 veliterni da una sedicente organizzatrice di viaggi, anch’essa di Velletri.

La proposta era allettante: una settimana ad Ischia, pensione completa, bevande e viaggio inclusi, 350 euro a persona per un letto in camera doppia, 400 per la camera singola. Partenza 25 agosto, ritorno primo settembre.

Non ha faticato la donna a raccogliere le adesioni tra i concittadini speranzosi di passare una serena vacanza sull’isola al largo di Napoli.

Prima della data, qualche avvisaglia c’era stata su possibili cambi di albergo o addirittura comunicazioni su possibili cambi di date, ma la maggior parte degli aspiranti vacanzieri si sono presentati all’alba del 25 agosto nel parcheggio della ex Coop pronti per trascorrere quella settimana di meritato riposo.

Quando però la calura estiva è cominciata ad aumentare infuocando l’asfalto del parcheggio e il pullman non è arrivato, la gente ha cominciato a porre domande, a fare telefonate, fino a doversi rendere conto di essere stati truffati.

Nei giorni successivi ci sarebbe stato un tentativo di conciliazione presso un avvocato quantomeno per ottenere indietro il danaro ma pare che la promotrice del viaggio non si sarebbe presentata.

L’agenzia Viaggi di Genzano coinvolta nella vicenda sarebbe vittima a sua volta e avrebbe sostenuto che le prenotazioni c’erano, ma erano la metà e ad un prezzo diverso da quello prospettato ai truffati.

Insomma, una vicenda intricata su cui i carabinieri della stazione di Velletri stanno operando e raccogliendo le denunce arrivate già a 32 ma il via vai dei turisti inferociti negli uffici di via Salvo D'Acquiasto fa pensare che aumenteranno.

