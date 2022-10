Como, viaggiano in treno con oltre 1 milione e mezzo di euro (non dichiarati): coniugi in entrata dalla Svizzera finiscono nei guai

Pensavano di poterla far franca trasportando il bottino in treno, ma così non è stato. Finisce nei guai una coppiadi coniugi per aver con se tanti, tantissimi soldi cash non dichiarati. Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta i funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso (Como) hanno eseguito un maxi sequestro di denaro non denunciato a carico di una coppia di coniugi a bordo di un treno in arrivo dalla Svizzera, intercettando 1.454.010 euro non dichiarati.

Como, maxi sequestro di denaro su un treno in arrivo dalla Svizzera

Alla domanda se trasportassero denaro per un importo pari o superiore ai diecimila euro, entrambi hanno risposo no. I due sono stati invitati scendere per approfondire il controllo negli gli Uffici doganali. Addosso avevano 50.000 euro, nel bagaglio 1.404.010 euro, in tagli prevalentemente da 500. Per uno dei coniugi è stato consentito l'accesso all'oblazione, con una sanzione nella pari al 15%, quindi di 6.000 euro. Nell'altro caso, invece, l'eccedenza superava di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni di accesso all'oblazione e personale dell'Adm e Finanzieri hanno sequestrato il 50% della somma eccedente (697.010 euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà irrogata con un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota

«Pertanto, nel rispetto della normativa valutaria, l’Ufficio - prosegue la nota - ha proceduto a sequestrare il 50% della somma eccedente (per un importo pari a 697mila euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà irrogata al trasgressore con apposito provvedimento del MEF. L’attività posta in essere, volta a garantire l’osservanza delle prescrizioni del Decreto legislativo n. 195/08 in materia valutaria, si inquadra in un più generale dispositivo di controllo al confine, in costante sinergia tra l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli e la guardia di finanza».