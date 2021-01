Viaggi in Europa, ipotesi misure su spostamenti ma le frontiere Ue restano aperte

Novità in vista per gli spostamenti all'estero. Misure più restrittive sui viaggi, ma le frontiere dell'Ue restano aperte: è quanto emerge dalla videoconferenza dei leader dei 27, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee.

Durante la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue, in corso, sono state poste «molte domande» sulla «trasparenza» e sul «calendario delle consegne» dei diversi vaccini anti-Covid. Emerge inoltre un orientamento a tenere aperti i confini, ma ci sono «appelli a limitare i viaggi non essenziali», per limitare la diffusione sul continente delle nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferisce un alto funzionario Ue, dopo l'intervento di una dozzina di leader, oltre al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell. In questa fase, inoltre, «il certificato di vaccinazione dovrebbe essere un documento medico, non di viaggio».

Dagli interventi dei leader è emerso finora anche un «sostegno» per le vaccinazioni ed è stata sottolineata la necessità di «coordinarsi» tra Paesi Ue anche in questo campo. I leader concordano finora anche sulla necessità di aumentare la solidarietà nei confronti di altri Paesi.

