La "Regina Viarum" in mostra a Roma per la candidatura Unesco

Disegni, incisioni, fotografie. E perfino poesie, inedite. È un percorso articolato, studiato per indagare, raccontare, celebrare la via Appia, come prototipo dell'intero sistema viario romano, per la sua storia dunque, ma anche come scenario e “musa” di artisti, quello proposto dalla mostra Regina Viarum La via Appia nella grafica tra Cinquecento e Novecento, inaugurata il 19 settembre a Roma, presso l'Istituto centrale per la grafica a Palazzo della Calcografia, dove sarà visitabile fino al 7 gennaio. L'occasione è speciale: la candidatura dell'antica via alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco proposta dal Ministero della Cultura lo scorso gennaio.

L'approfondimento è puntuale, ricco, vario per tecniche e sguardi, in un viaggio che dalla rappresentazione dei monumenti passa a quella del paesaggio, per poi tornare a illustrare i segni della storia. «Una strada non è mai soltanto un tracciato - afferma maura Picciau, Direttrice dell’Istituto Centrale per la grafica - perché le sovrapposizioni storiche così come i bivi e gli incroci sempre la rendono un flusso di informazioni, impressioni, emozioni».

Curata da Gabriella Bocconi, la mostra riunisce circa settanta opere selezionate tra le oltre trecento presenti nelle collezioni dell’Istituto dedicate all’antica Regina Viarum. Ad aprire il percorso è un lavoro dell'olandese Marteen Van Heemskerck, che rappresenta i resti del Septizodium, edificio di età severiana costruito nel 203 d.C. e distrutto tra il 1588 e il 1589, scenografico punto di arrivo per chi giungeva a Roma da Sud. Van Heemskerck arrivò a Roma cinque anni dopo il Sacco, la trovò quindi ancora “ferita” e raccolse le sue impressioni in vari schizzi, costruendo così di fatto una sorta di inventario di forme, volumi, monumenti, collezioni, che poi si farà patrimonio di modelli e rimandi per le sue successive opere.

Nel percorso anche lavori di Etienne Du Perac, Walter Crane, Umberto Prencipe, Luigi Rossini, Felice Giani, Nicolas Didier Boguet, Philipp Hackert. Senza dimenticare Giovan Battista Piranesi.

L'itinerario, che segue un criterio cronologico, è articolato in tre tematiche, o sezioni, principali. C'è la storia, a documentare non solo i cambiamenti di scenari ma, più ancora, quelli di “sguardo” sulla strada nel corso dei secoli. Se la prima opera è cinquecentesca, infatti, l'ultima è una foto di Olivo Barbieri scelta tra gli scatti di Alfabeto incompiuto, dedicati al parco archeologico di Venosa, che l’artista ha prodotto per la collana Altri sguardi, curata da Maura Picciau e dedicata al patrimonio artistico nazionale.

La seconda sezione è incentrata sulle tecniche, per mostrare le differenti forme e fasi della grafica, tra incisione e stampa. L'ultima parte è dedicata, appunto, alla fotografia. Modi differenti di raccontare il medesimo scenario, con le sue tante “storie”.

«I mausolei, le ville e i templi, resistenti o in rovina, che plasmano il paesaggio attraversato dalla ‘Regina delle vie’ sono stati percepiti di volta in volta per il loro valore archeologico, storico e culturale, suscitando un interesse che travalicò i confini nazionali alimentato da una produzione grafica specifica che si diffuse a partire dal XVI secolo fino a testimoniare il fenomeno del Grand Tour e le successive tangenze con l’obiettivo fotografico», spiega Gabriella Bocconi. «Le serie di stampe pubblicate nell’arco di oltre quattro secoli, documenti delle ‘vestigia’ o cronache locali, godettero di grande fortuna, sfogliate come guide turistiche per immagini ad uso di conoscitori, eruditi, curiosi e viaggiatori che percorsero la via Appia incontrando passato e presente, visitando borghi abitati da varia umanità».

Ad essere illustrati sono sì, per lo più monumenti, ma anche atmosfere, istanti – ed epoche – emozioni. Ovviamente, territori. «Disegni, incisioni e fotografie – prosegue Bocconi - si intersecano in analogie visive e descrivono una porzione del Paese che ancora oggi colpisce per le suggestioni derivate dalle bellezze naturali e monumentali, che ha guidato gli sguardi di chi ha proiettato negli straordinari panorami l’intimità del proprio stato d’animo». E non a caso, ad accompagnare l'ideale viaggio sull'Appia sono anche i versi, per la gran parte inediti, di più poeti, pubblicati nel catalogo, edito da Dario Cimorelli .

Scrive Elio Pecora:

...Regina delle strade, porta aperta

sul mondo senza confini,

qui la gloria s'accampa,

qui la memoria si stempra

nel farsi destino...

E così tra immagini e versi, è l'intera mostra a farsi “canto” e monumento alla “regina viarum”