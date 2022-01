La vetta del Vesuvio avvolta dalle nuvole durante l'ondata di caldo di inizio 2022: lo scatto dal satellite

La vetta del Vesuvio emerge dalle nuvole, in uno scatto del 2 gennaio del satellite Sentinel-2. Un'ondata di caldo, insieme a intense alte pressioni e nubi a bassa quota, ha colpito l'Europa centrale e occidentale all'inizio del 2022. Nei primi giorni dell'anno sono state raggiunte temperature record.

APPROFONDIMENTI NEWS Gli UFO volano vicino ai vulcani ITALIA Neve sul Vesuvio e gli scatti diventano social ARCHEOLOGIA Pompei, scoperta la stanza degli schiavi

#ImageOfTheDay



A #heatwave, coupled with intense high pressures & low-level clouds, has hit central & western Europe in early 2022



Several 🌡️temperature records have been broken ♨️



⬇️The summit of Mt. Vesuvius emerging from the clouds, as seen by #Sentinel2 🇪🇺🛰️on 2 January pic.twitter.com/Qt4jBo6EHc

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) January 3, 2022