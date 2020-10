Verona, neonato di 4 mesi abbandonato in strada: salvato da un passante

Lo hanno trovato a terra, appoggiato sul selciato all'angolo di una strada del quartiere Golosine, a Verona. Abbandonato da chi forse non voleva o non ha potuto prendersi cura di quella piccola creatura. Il neonato, di circa quattro mesi, come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale della Donna e del Bambino.

Un uomo, mentre sta andando a lavoro in bici, sente il pianto di un bambino e ci chiama. Le Volanti di Verona trovano un neonato di 3 mesi, avvolto in una coperta di lana, abbandonato in strada.

Quando il neonato è stato trovato aveva una temperatura corporea di 35,3 gradi, «ma non era in ipotermia», ha precisato il dottor Pierantonio Santuz dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il bambino è stato notato accanto alla cancellata di una casa da un uomo che si stava recando al lavoro ed ha chiamato la Polizia facendo intervenire una pattuglia delle Volanti della Questura. I due agenti hanno poi chiamato i sanitari del Suem 118.

