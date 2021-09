Verona, ragazza di 27 anni trovata morta in casa dal fidanzato. Fermato un uomo che fuggiva sull'A1

Domenica 5 Settembre 2021, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 6 Settembre, 10:11

Il quadro è quello di un omicidio. Chiara Ugolini, una ragazza di 27 anni ieri sera è stata ritrovata morta dal fidanzato, in un lago di sangue, in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il lago di Garda. Sul posto i carabinieri che hanno solo confermato «che la morte è avvenuta in modo violento».

C'è già un presunto responsabile che è stato fermato ieri sera dalla polizia stradale, lungo il tratto fiorentino della A1. Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe stato intercettato intorno alle 22,30 dalle pattuglie della stradale all'altezza del casello di Firenze Impruneta, mentre percorreva la A1 a bordo di una moto in direzione Roma. Sempre in base a quanto emerso, nel corso della nottata avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona.

Chiara era un'atleta e un'allenatrice di pallavolo della Volley Palazzolo: le pallavoliste stanno lasciando messaggi sgomenti sulla pagina social della società che ha anche scritto un comunicato per salutare l'atleta: «La nostra Chiara Ugolini non è più tra noi!

Una tragedia quella successa ieri. La nostra giocatrice della prima divisione e allenatrice di squadre giovanili, è stata trovata priva di vita in casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come sono andati i fatti ed assicurare i responsabili alla giustizia! Una preghiera per Chiara, sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia che possa alleviare il dolore per questa tremenda perdita! CIAO CHIARA»., questo il testo.

La scena del delitto

Chiara si era trasferita a Calmasino per lavorare in un locale del padre del fidanzato. È stato il compagno a trovare la giovane morta, dopo essersi allarmato perché non si era presentata al lavoro per il turno pomeridiano, e non rispondeva alle telefonate. Il corpo della ragazza presentava una ferita alla testa, ma sarà l'esame autoptico - disposto dal magistrati di turno - a stabilire le cause del decesso. Chiara Ugolini potrebbe essere stata vittima di una violenta colluttazione, cadendo a terra. Gli investigatori hanno confermato di non avere trovato tracce di effrazione della casa.

Secondo le prime informazioni raccolte sembra che la giovane, che lavorava in una gelateria del posto e si era trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di Garda per vivere con il compagno, oggi non si sia presentata al lavoro «e il compagno rincasando l'avrebbe trovata morta, in un lago di sangue».