​Esplosione in un palazzo a Verona, due feriti di cui uno grave

Esplosione in un palazzo a Verona: due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina nel quartiere San Giovanni in Valle. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione.

Ancona, maxi-incendio al porto. I testimoni: «Abbiamo sentito tre esplosioni, sembrava Beirut»

Esplosione Milano, un inquilino del quarto piano: si è alzato il pavimento

La persona rimasta ferita in maniera seria ha riportato ustioni per il 70% del corpo. L'esplosione non ha causato crolli all'interno dello stabile. Sono in corso le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco per valutare la stabilità della struttura e per accertare le cause dell'esplosione avvenuta al primo piano del palazzo di proprietà di una società comunale. Secondo quanto si è appreso, i vicini di casa avrebbero avvertito ieri sera odore di gas provenire dall'appartamento. Sul posto, per le indagini, ci sono i carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA