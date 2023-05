Verona, anziana morta mummificata sul letto da 5 anni: il figlio (irreperibile) ha continuato a incassare la pensione

Il corpo era mummificato sul letto. Forse era lì da più di 5 anni. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un'anziana è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona, in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano, nel capoluogo scaligero. Lo riferiscono i quotidiani locali. Il corpo della donna, ultra 80enne, che risiedeva nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina, è stato scoperto ormai mummificato dagli agenti del comandante Luigi Altamura. Sul caso vige il massimo riserbo.

Alberto Stasi, la nuova vita fuori dal carcere come contabile: esce ogni giorno per andare a lavorare

Il figlio irreperibile

E' stato informato il pubblico ministero di turno, mentre sono in corso gli accertamenti dei medici legali che sono entrati nell'appartamento per capire le cause della morte che potrebbe risalire ad almeno 5 anni. Da quanto si è appreso il figlio di 60 anni, che risulta irreperibile, in questi anni avrebbe continuato ad incassare la pensione dell'anziana madre.