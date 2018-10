Figlio della Ventura ferito a coltellate, il pm chiede condanne a 10 anni per i quattro aggressori

Condannare a dieci anni di carcere ciascuno dei quattro imputati -Davide Caddeo, Alessandro Ferzoco, Andi Arapi e Albano Jakei - accusati del tentato omicidio aggravato di Niccolò Bettarini, il figlio dell'ex calciatore Stefano Bettarini e della conduttrice tv Simona Ventura, aggredito lo scorso 1 luglio a coltellate davanti a una discoteca milanese. È la richiesta pronunciata dal pm Elio Ramondini nel corso del processo che si svolge a Milano. In particolare, nell'udienza a porte chiuse, l'accusa ha chiesto la «condanna a 15 anni ridotta a 10 anni» visto il rito abbreviato.

Per il gip Stefania Pepe che aveva firmato l'ordinanza di custodia in carcere, Caddeo (29 anni) è accusato di aver materialmente sferrato le otto coltellate, mentre gli altri tre si erano «certamente» prefigurati che quel pestaggio e quei fendenti in «parti vitali» con una lama da 20 centimetri «avrebbero comunque potuto produrre conseguenze mortali», anche in considerazione della «loro superiorità numerica e della violenza della loro azione». A mettere in salvo Bettarini da quella aggressione è stato l'intervento di alcuni amici. Ricoverato all'ospedale Niguarda era stato dimesso dopo un intervento chirurgico alla mano destra il cui nervo era stato lesionato da una delle otto coltellate ricevute all'esterno della discoteca.

La prossima udienza è stata fissata al 30 novembre quando la parola passerà alle difese e alla parte civile.

