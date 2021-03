Ventimiglia, treno cisterna deraglia in stazione: «Possibile errore umano»

​Ventimiglia, un treno cisterna diretto in Francia stamani è deragliato in stazione: non ci sono feriti. Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è infatti deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Si tratta dell'ultimo vagone di un treno merci diretto verso la Francia.

Le cause dell'incidente

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, e sembra al momento escluso un problema ad uno scambio.

Ripresa la circolazione da e per la Francia

È ripresa la circolazione sulla direttrice Italia-Francia interrotta stamani per il deragliamento di un treno merci. La circolazione ripresa è alle 7.40: sono ripartiti sia l'Intercity 505 con un'ora di ritardo che il Thello dalla Francia.

« Possibile errore umano »

Potrebbe essere stato un errore umano, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro, a provocare il deragliamento di un vagone cisterna vuoto nella stazione ferroviaria di Ventimiglia. Lo si apprende da fonti qualificate. Nessun problema di linea o nel meccanismo dello scambio. Secondo la prima ricostruzione, è probabile che alla ripartenza del treno il vagone sia rimasto bloccato dalla staffa uscendo dai binari. Le staffe vengono messe sulle ruote delle carrozze quando il treno è fermo per evitare spostamenti. Sul caso verrà aperta un'inchiesta della Procura.

