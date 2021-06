Ventimiglia, uccide l'ex compagna a colpi di pistola e poi si suicida

Ancora un caso di femminicidio in Liguria. Un uomo ha ucciso la sua ex compagna a Ventimiglia e si è tolto la vita. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno di un'auto, in via Tenda. L'uomo si sarebbe successivamente suicidato in un luogo poco distante. L'ennesima tragedia ai danni di una donna poche ore dopo i fatti di Sarzana.

Sabato 12 giugno, infatti, una donna di 25 anni, di origini sarde è stata brutalmente uccisa dall'ex compagno in una villetta a Castelnuovo Magra, pochi chilometri da Sarzana. La giovane è stata sgozzata. Al momento del litigio la donna era con il figlioletto di due anni e un'amica che si sono rifugiati in bagno quando l'uomo, un cittadino maghrebino di 29 anni, ha preso il coltello.

Secondo quanto appreso, i carabinieri - avvertiti dai vicini - sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso. L'uomo era ancora in casa e ha aggredito tre militari poi è stato bloccato e arrestato. Adesso si trova piantonato in ospedale a Sarzana.